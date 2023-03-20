GÜNCELLEME - Denizli'de kamyonetin çarptığı lise öğrencisi öldü

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kamyonetin çarptığı lise öğrencisi genç kız hayatını kaybetti.

Eskihisar Mahallesi'nden geçen Pamukkale yolunda, Bayram Ali U. yönetimindeki 20 B 6041 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Oya Ender Abalıoğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Ezgi Eliuz'a çarptı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Eliuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Eliuz'un cenazesi, Merkezefendi ilçesi Aktepe Mahallesindeki Asri Mezarlık Camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Eskihisar Mezarlığına toprağa verildi.

Bu arada gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Bayram Ali U'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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