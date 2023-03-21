Denizli'de kullanılmayan medikal eşyalar ihtiyaç sahiplerine umut oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde muhtar Zeki Can Çakır'ın (35) başlattığı "Medikal Eşya Kütüphanesi" projesiyle vatandaşların bağışladığı medikal malzemeler, ihtiyacı olanlara ücretsiz veriliyor.

Bozkurt ilçesinde eczacı kalfası olan Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Zeki Can Çakır, vatandaşların bazı medikal ihtiyaçlarını kendisinden talep etmesi üzerine sosyal medyadan çağrı yaparak kullanılmış ya da ihtiyaç fazlası olan medikal eşyalar için bağış noktası oluşturdu.

Medikal Eşya Kütüphanesi adını verdiği bağış noktasında tekerlekli sandalye, yürüteç, baston, elektrikli hasta yatağı, tansiyon ve şeker ölçme cihazları ile boyunluk, dizlik gibi medikal eşyaları kabul eden Çakır, ihtiyacı olan vatandaşlara malzemeleri emanet olarak teslim ediyor.

Projeyi 1 yıl önce başlattığını söyleyen Çakır, gazetecilere, "Mahallede vatandaşımızın taleplerinin artmasıyla böyle bir proje başlattık. İş yeri tuttum. Yardımlar gelmeye başladı, talepler de arttı. Şimdiye kadar bazı hastalara verdiğimiz medikal eşyaları şu an hastalar kullanıyor. Belki Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan bir proje başlattık ve gayet güzel gidiyor." dedi.

Yatalak annesi için elektrikli hasta yatağı temin edilen Havva Çimen de "80 yaşındaki annem yatalak. Muhtarımızdan elektrikli yatak istedim, o da temin etti. Benim için çok iyi oldu, annemi kaldıramıyordum ama şimdi kumandası sayesinde kaldırıp yemeğini bile rahatça yedirebiliyorum." diye konuştu.

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