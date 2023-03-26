İşitme engelli Türk damat ile Endonezyalı gelin, Denizli'de evlendi

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DENİZLİ (AA) - İnternet üzerinden tanışan Denizlili Hüseyin Conaş ile kendisi gibi işitme engelli Endonezyalı Risy Psatiwi, Denizli'de dünyaevine girdi.

Çameli ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde yaşayan işitme engelli 27 yaşındaki Conaş, geçen yıl internet üzerinden Endonezya'da yaşayan işitme engeli Psatiwi ile tanıştı.

Arkadaşlıklarını ilerleten Hüseyin Conaş ile Risy Psatiwi, evlilik kararı aldı.

Endonezya'ya giden Conaş, Psatiwi ile burada bir düğün yaptı.

Çift, daha sonra Türkiye'ye gelerek bu kez de yörenin gelenekleriyle evlendi.

Düğüne gelinin memleketinden arkadaşları da katıldı.

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