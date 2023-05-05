Denzili'de dolu etkili oldu

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde dolu etkili oldu.

İlçede sabah başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı.

Yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından ilçe merkezi beyaza büründü.



Dolu yağışı nedeniyle bazı meyve ağaçları da zarar gördü.

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