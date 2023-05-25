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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA

Denizli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Bozalan mevkisinde E.Ç. idaresindeki 35 AYG 594 plakalı tır, S.U. yönetimindeki 35 ALY 389 plakalı kamyonet ile B.Ö'nün kullandığı 20 ADG 155 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra kamyonette yolcu olarak bulunan H.U. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere sevk etti.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süreliğine aksadı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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