Denizli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Bozalan mevkisinde E.Ç. idaresindeki 35 AYG 594 plakalı tır, S.U. yönetimindeki 35 ALY 389 plakalı kamyonet ile B.Ö'nün kullandığı 20 ADG 155 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra kamyonette yolcu olarak bulunan H.U. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere sevk etti.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süreliğine aksadı.









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