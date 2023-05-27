Denizli'de yaralı köpeğe yardım etmek isteyen kişi tırın çarpması sonucu öldü

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yoldaki yaralı bir köpeğe yardım etmek için aracından inen sürücü, arkadan gelen tırın çapması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akça kavşağında seyir halindeyken yolda yaralı köpek gören Mehmet Çümen (38), otomobilini yol kenarına park etti.

Köpeğe müdahale etmek için yola çıkan Çümen'e Abdüsselam Akyol (53) idaresindeki 01 BON 94 plakalı tır çarptı.

Aynı yolda Kadir Ülker (35) yönetimindeki 20 ZR 771 plakalı kamyon da tıra arkadan çarptı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Çümen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı köpek, ekipler tarafından veterinere götürüldü.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.