Denizli'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü müdahaleye rağmen kurtarılamadı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çardak ilçesinde 1 kişinin öldüğü trafik kazasında ağır yaralanan sürücü, yaşam mücadelesini kaybetti.



Tıra arkadan çarpan otomobilde ağır yaralanan sürücü Metin Bilger, Denizli Devlet Hastanesindeki tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Bilger'in otopsisinde kalp krizi geçirdiği belirlendi.

- Olay

İlçede 27 Haziran'da Metin Bilger yönetimindeki 07 ADR 353 plakalı otomobilin, ilçe çıkışındaki yan yolda park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu otomobilde yolcu olarak bulunan Recep Çapuk yaşamını yitirmiş, sürücü Bilger ise ağır yaralanmıştı.

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