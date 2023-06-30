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Acıpayam Kanyonu bayramda da doğaseverlerin uğrak noktası oldu

AA

Acıpayam Kanyonu bayramda da doğaseverlerin uğrak noktası oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki kanyon, Kurban Bayramı tatilinde de yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği yerlerden oldu.

Turizme kazandırılan Acıpayam Kanyonu'nun ziyaretçi sayısı günden güne artıyor. Kent merkezine 95 kilometre uzaklıktaki Benlik ve Olukbaşı mahalleleri arasındaki bölgede bulunan kanyon, serinlemek isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor.

Çam ağaçlarıyla dolu kanyonda yaklaşık 10 kilometrelik yürüme alanı ve süs havuzları bulunuyor.

İstanbul'dan kanyona gelen Ali Armağan, AA muhabirine, kanyonda manzaranın çok güzel olduğunu belirterek, "İlk kez geliyoruz. Kesinlikle gezilip görülmesi gereken yerlerden birisi. Doğası temiz ve güzel bir havası var. Herkesin bir kez de olsa Acıpayam Kanyonu'nu görmesini tavsiye ederim." dedi.

Balıkesir'den gelen Ahmet Alkaya da kanyona ilk ziyareti olduğunu ifade ederek, uzun bir yolculuk olmasına rağmen geldiklerine değdiğini söyledi. Alkaya, "Gerçekten ilk defa böyle bir manzara gördük. Yeşilin her tonunu burada gözlemledik. Buralar farklı, Balıkesir'e gidince arkadaşlarıma anlatacağım." diye konuştu.

Ayşe Tekin de İzmir'den üçüncü kez buraya geldiğini belirterek, "Çok güzel, şahane bir yer. Herkesin gelip görmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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