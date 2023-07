15 Temmuz'un Denizlili kadın kahramanı, şehirler arası otobüs kaptanı oldu

DENİZLİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 580 askerin Denizli'den Ankara'ya sevk edilmesini engellemek için Çardak Havalimanı önünde toplanan vatandaşlar arasında yer alan ve bindiği askeri aracın anahtarını almayı başaran 2 çocuk annesi Elif Dağdelen Sarı, şehirler arası otobüs firmasında şoför olarak çalışmaya başladı.

Elif Dağdelen Sarı, AA muhabirine, Denizli-İstanbul arasında sefer yapan otobüste yaptığı açıklamada, araçlara olan merakı nedeniyle 2 yıl önce ağır vasıta ehliyeti aldığını ve iş başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Otobüs kullanmayı çok sevdiğini aktaran Sarı, "Bu işi severek yapıyorum. Gece gündüz demeden tüm illere gitmeye çalışıyorum. Hayalimdeki işi yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bir kadın isterse her şeyi başarır. Amacım diğer kadınlara da örnek olmak. Evlerine kapanmasınlar, kadınlar istediği zaman her şeyi yapabilecek güçte. 'Ben yaparım' dedikten sonra her şey oluyor, yeter ki insanda azim olsun. Korku olmasın, hayallerinizin peşinde koşun." dedi.

15 Temmuz'da yaşananları da unutamadığını dile getiren Sarı, "vatanın elden gideceği" düşüncesiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sokağa çıktıklarını ve askeri birliğin Ankara'ya sevkiyatını engellediklerini söyledi.

Sarı'nın kaptanlığını yaptığı otobüste yolcu olarak bulunan Büşra Ece Savaş, "Denizli'den İstanbul'a gidiyorum. İlk defa bir kadın otobüs şoförü gördüğüm için çok şaşırdım. Bir kadın olarak gurur duydum. Diğer kadınlara örnek olmalı." dedi.

15 Temmuz gecesi, Denizli ve Aydın'dan 580 askeri personel, Çardak Havaalanı'nı kullanarak Ankara'ya götürülmek istenmiş, havalimanına giden konvoyun önü vatandaşlar tarafından kapatılmıştı.

Askeri araçların önüne geçerek geçişleri engellemeye çalışanlar arasında yer alan Elif Dağdelen Sarı, askeri aracın kapısını açarak anahtarı almayı başarmış ve gecenin kadın kahramanlarından biri olmuştu.