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        Denizli'de adliye yazı işleri müdürü zimmet iddiasıyla tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 11:08
        Denizli'de adliye yazı işleri müdürü zimmet iddiasıyla tutuklandı

        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan adliye yazı işleri müdürü cezaevine gönderildi.

        Cumhuriyet savcılığınca, Acıpayam Adliyesinde görevli M.A.D. hakkında zimmetine para geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

        Hakkında yakalama kararı verilen şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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