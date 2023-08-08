Denizli'de havalimanındaki rüşvet soruşturmasında biri polis 3 kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çardak ilçesindeki havalimanında rüşvet aldıkları ve rüşvete aracılık ettikleri iddia edilen bir polis memuru ve İran uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Denizli Çardak Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yabancı uyruklulardan rüşvet alındığı iddialarıyla ilgili Çardak Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında havalimanında görevli polis memuru A.B ile bir tur şirketinde yolcu karşılama görevlisi ve tercüman olarak görev yapan İran uyruklu M.A. ve M.K gözaltına alındı.

Geçerli vizeleri bulunmayan yabancı uyruklulardan rüşvet almak ve rüşvete aracılık etmekle suçlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığında sorgulanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.