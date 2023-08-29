Denizli'de 15 yaşındaki çocuğun bıçakla öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Enes Şipal'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında M.G'yi (16) gözaltına aldı.
İfade işleminin ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ekipler, soruşturma kapsamında kavgaya karıştığı iddia edilen 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüpheli, ifade işleminin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
Bu arada olayda hayatını kaybeden Enes Şipal'in cenazesi, Hasköy Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Sarayköy ilçesinde Tarım ve Kültür Festivali'nin düzenlediği alanın yakınındaki Buldan Caddesi'nde, 27 Ağustos'ta, bir grup arasında kavga çıkmıştı. Bıçakla yaralanan Enes Şipal, kaldırıldığı Sarayköy Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.