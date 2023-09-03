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        Denizli'de ağaca çarpan otomobildeki 10 yaşındaki çocuk öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 15:14 Güncelleme: 03.09.2023 - 15:14
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        Denizli'de ağaca çarpan otomobildeki 10 yaşındaki çocuk öldü
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        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, ağaca çarpan otomobildeki 10 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Hüseyin Alpaslan'ın kullandığı 20 KK 365 plakalı otomobil, Yazar Mahallesi'nde kaldırıma çıkıp ağaca çarptı.

        İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan, sürücünün 10 yaşındaki kızı Ravza Alpaslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Küçük kızın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Kazada hafif yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan baba Hüseyin Alpaslan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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