Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Kırklareli'ndeki selde ölen emekli öğretmen çiftin cenazesi Denizli'de toprağa verildi

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesindeki selde hayatını kaybeden emekli öğretmenler Ahmet Baki Şimşek (53) ile eşi Raile Şimşek (53) memleketleri Denizli'de son yolculuklarına uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 15:58 Güncelleme: 08.09.2023 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'ndeki selde ölen emekli öğretmen çiftin cenazesi Denizli'de toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şimşek çiftinin cenazeleri Denizli'nin Bozkurt ilçesi Tutluca Mahallesi'ne getirildi.

        Mezarlıkta, çiftin akrabaları ile arkadaşlarının katılımıyla tören düzenlendi. Kılınan namazın ardından cenazeler yan yana defnedildi.

        Öte yandan çiftin tek çocuğu Kerem Şimşek'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        İstanbul'da yaşayan çiftten Raile Şimşek'in 2 sene önce emekli olduğu, Ahmet Baki Şimşek’in de geçen ay emeklilik dilekçesi verdiği öğrenildi. Çiftin oğullarıyla İğneada'ya tatile gittikleri öğrenildi.

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 5 Eylül'de sabaha karşı başlayan sağanak, su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmış Raile-Ahmet Baki Şimşek çiftinin de aralarında olduğu 6 kişi hayatını kaybetmişti.

        Çiftin 13 yaşındaki oğulları Kerem Şimşek, felaketin yaşandığı gün iki kişiyle kurtarılarak Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Karısını ayağından vurdu, serbest kaldı!
        Karısını ayağından vurdu, serbest kaldı!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        1800 yıllık su perisi!
        1800 yıllık su perisi!
        Emekli maaşını açıkladı
        Emekli maaşını açıkladı
        Endişeye yol açan ani sel açıklaması!
        Endişeye yol açan ani sel açıklaması!
        Okul sezonu öncesi ailelere "süper enfeksiyon" uyarısı!
        Okul sezonu öncesi ailelere "süper enfeksiyon" uyarısı!
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Thodex'te para cezası! 24 taksitle...
        Thodex'te para cezası! 24 taksitle...
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı

        Benzer Haberler

        Denizli'de hırsızlık operasyonunda 10 kişi tutuklandı
        Denizli'de hırsızlık operasyonunda 10 kişi tutuklandı
        Merkezefendi galibiyetle başladı
        Merkezefendi galibiyetle başladı
        Kırklareli'deki selde kayıp kişinin cansız bedeni bulundu; ölü sayısı 6 old...
        Kırklareli'deki selde kayıp kişinin cansız bedeni bulundu; ölü sayısı 6 old...
        Denizli'de taksinin çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü
        Denizli'de taksinin çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü
        Merkezefendi yeni sezondan umutlu
        Merkezefendi yeni sezondan umutlu
        Denizlili dokuma ustası 56 yıldır dedesinden miras el tezgahının başında
        Denizlili dokuma ustası 56 yıldır dedesinden miras el tezgahının başında