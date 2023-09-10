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        Denizli'de düğünde havaya ateş eden 25 zanlı gözaltına alındı

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, bir düğünde havaya ateş ettiği belirlenen 25 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 19:28 Güncelleme: 10.09.2023 - 19:28
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        Denizli'de düğünde havaya ateş eden 25 zanlı gözaltına alındı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Duacılı Mahallesi'ndeki bir düğünde 3 Ağustos'ta havaya ateş eden zanlılara yönelik çalışma başlattı.

        Olay yerinde ele geçirilen çok sayıda boş kovanın tespitini yapan ekipler, yaklaşık 30 saat süren kamera kaydı incelemesinin ardından havaya ateş açan 25 şüphelinin kimliğini belirledi.

        Jandarma ekipleri, 24 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlıları gözaltına aldı.

        Evlerde yapılan aramalarda, 13 tabanca, 9 gaz tabancası, 10 av tüfeği, 572 mermi ile 76 ses ve gaz fişeği ele geçirildi.

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