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        Denizli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 14:48 Güncelleme: 14.09.2023 - 14:48
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        Denizli'de otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Alınan bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki 32 FF 248 plakalı otomobil, Köprübaşı Mahallesi yakınlarında, yolda bulunan bir lastiğe çarpıp kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yolun sağında yürüyen Celal Salar'a (44) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede Salar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Sürücü M.Y. gözaltına alındı.

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