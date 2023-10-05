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        Denizli'de "muhtar adaylığı" tartışmasında bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde muhtarlığa adaylığını açıklayan bir kişi, kendisini sosyal medyadan eleştiren kadının kocasını bıçakla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 16:01 Güncelleme: 05.10.2023 - 16:01
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        Denizli'de "muhtar adaylığı" tartışmasında bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde muhtarlığa adaylığını açıklayan bir kişi, kendisini sosyal medyadan eleştiren kadının kocasını bıçakla yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, Yukarı Mahallesi'nde mahalle muhtarlığı için aday olduğunu açıklayan F.T, yerel bir gazetede çıkan haberini sosyal medya hesabında paylaştı.

        Paylaşıma mahalle sakinlerinden Ö.G'nin eleştirel yorum yaptı. Bunun üzerine F.T ile Ö.G ve kocası C.G, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen tartışmada göğsünden bıçakla yaralanan C.G, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Olay yerinden kaçan F.T, gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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