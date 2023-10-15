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        Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki anne oğul öldü

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ile oğlu öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 16:58 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:58
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        Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki anne oğul öldü
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        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ile oğlu öldü, 1 kişi yaralandı.

        N.A. idaresindeki 20 ACC 328 plakalı otomobil, Denizli-Antalya kara yolu üzerindeki Yeniköy mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada sürücü N.A. ile otomobilde bulunan Keziban Demirok (74) ve oğlu Bekir Demirok (45) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Keziban Demirok ile oğlu Bekir Demirok, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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