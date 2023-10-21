Denizli'deki tarihi eser operasyonunda mezar steli ele geçirildi
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde insan figürlü mezar steli ele geçirildi.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde insan figürlü mezar steli ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, ilçede bir otomobilin içinde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Durdurulan otomobilde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu belirtilen insan figürlü mezar steli ele geçirildi.
Araç sürücüsü ile yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.
Eser koruma altına alınmak üzere müze yetkililerine teslim edildi.