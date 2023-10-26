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        Denizli'de ortaokul öğrencileri "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" fotoğrafını canlandırmaya çalıştı

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ortaokul öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı ile simgeleşen "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" fotoğrafını canlandırmaya çalıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 13:47 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:47
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        Denizli'de ortaokul öğrencileri "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" fotoğrafını canlandırmaya çalıştı
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        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ortaokul öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı ile simgeleşen "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" fotoğrafını canlandırmaya çalıştı.

        Alcı Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 1933 yılının Cumhuriyet Bayramı'nda Uşak'ta fotoğrafçı Hüsnü Kazım Özler tarafından çekildiği bilinen ve "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" pankartının altında toplanan vatandaşları gösteren fotoğrafa yeniden hayat vermek üzere çalışma yaptı.

        Okulun sosyal medya hesaplarından da paylaşılan görüntü ve fotoğrafın altına, "Bugün ortaokul öğrencilerimizle cumhuriyetin ilk yıllarında çekilmiş muhteşem bir fotoğrafın canlandırmasını yapmaya çalıştık. Aynı ruh ve heyecanla nice yüz senelere ulaşmayı diliyoruz." görüşlerine yer verildi.

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