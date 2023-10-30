Denizli'de otomobilin tıra çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarı'nda 28 Ekim'de Ahmet Yesevi Kızıltaş (30) idaresindeki 20 ADC 75 plakalı otomobilin M.P. yönetimindeki yabancı plakalı tıra arkadan çarptığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kayıtlarda, otomobilin hareket halindeki tırın kasasına arkadan çarpması ve dönerek durması yer alıyor.
Öte yandan kaza yerindeki başka bir aracın otomobile çarpmaktan son anda kurtulduğu da görülüyor.