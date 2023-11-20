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        Denizli'de dolandırıcılık ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 13:16 Güncelleme: 20.11.2023 - 13:21
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        Denizli'de dolandırıcılık ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede uyuşturucu imal edip sattıkları ve dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekiplerce belirlenen 7 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.E. (40), M.B.D. (26), N.D. (23), D.K. (21), D.D. (19), H.G. (41) ile R.G. (23) yakalandı.

        Adreslerdeki aramalarda, 70 uyuşturucu hap, 12 cep telefonu, 7 SIM kart ele geçirildi.

        Ayrıca şüphelilerin hesaplarında son 1 yıl içerisinde toplam 1 milyon 561 bin 800 lira para hareketinin olduğu belirlendi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E, M.B.D, N.D. ve D.K. tutuklandı. Diğer üç şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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