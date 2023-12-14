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        Denizli İhracatçı Birliğinden kekik ihracatında dönüşüm hedefi

        Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı (DENİB) Hüseyin Memişoğlu, kekiği katma değerli ihracat ürününe dönüştürmek için çalıştıkları kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 18:23 Güncelleme: 14.12.2023 - 18:23
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        Denizli İhracatçı Birliğinden kekik ihracatında dönüşüm hedefi
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        Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı (DENİB) Hüseyin Memişoğlu, kekiği katma değerli ihracat ürününe dönüştürmek için çalıştıkları kaydetti.

        Memişoğlu yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın kekik ihtiyacının yüzde 75'inin Türkiye'den karşılandığını, Türkiye'deki kekik üretiminin yüzde 90'ının da Denizli'deki yaklaşık 200 bin dekar alanda gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Denizli için kekik üretiminin büyük önem taşıdığına işaret eden Memişoğlu, "Ülkemizin yıllık kekik ihracatı 55 milyon dolar seviyesinde. Kekik üretiminde Denizli’nin lider olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Memişoğlu, Denizli'ye doğanın bir armağanı olarak gördükleri kekiği katma değerli ihracat ürününe dönüştürmek için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Kekik aynı zamanda esansı yoğun olan ve tıbbi ürünlerde de kullanılabilen oldukça katma değerli bir ürün. Kullanım alanı çok geniş. Dünyanın en ünlü et restoranlarında Denizli kekiğinin kullanıldığını biliyoruz. Bugün itibarıyla Türkiye'den 135 farklı ülkeye kekik ihracatı yapılıyor. İlimizde üretilen kekik, Avrupa'da, Afrika'da, Orta Doğu'da, Amerika'da ve hatta Uzak Doğu'da hem sofralarda hem de farklı alanlarda kullanılıyor. Biz de Denizli İhracatçılar Birliği olarak kekik özelinde farklı çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda önümüzdeki dönemde kamuoyunu bilgilendireceğiz."

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