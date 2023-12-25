Denizlili şehit er Hüseyin Kuş, şehadetinin 27. yılında anıldı Şırnak'ın Silopi ilçesinde 30 Aralık 1996'da PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Hüseyin Kuş, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, silah arkadaşlarının da katıldığı törenle anıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 30 Aralık 1996'da PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Hüseyin Kuş, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, silah arkadaşlarının da katıldığı törenle anıldı.

Türkiye'nin farklı kentlerinden Sarayköy'e gelen Kuş'un silah arkadaşları, şehidin babası Osman Kuş'u evinde ziyaret etti. Daha sonra Sarayköy Belediyesi tarafından şehit Jandarma Komando Er Hüseyin Kuş'un adının verildiği parkta program düzenlendi.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, şehit Kuş'un ailesini, silah arkadaşlarının yalnız bırakmadığını, bu davranışın Türkiye'ye örnek bir vefa niteliği taşıdığını söyledi.

Şehidin babası Osman Kuş ise "Bir evladımı kaybettim ama bin evlat buldum. Hepiniz evladım sayılırsınız. Hepinize kapım açık. Her zaman buyurun gelin." diye konuştu.

Emekli Albay Mustafa Mercan da şehit Kuş'u minnetle andıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"O dönem üsteğmen rütbesinde şehidimizin bölük komutanlığını yapıyordum. Hüseyin Kuş kardeşime şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Daha sonraki süreçte 17 gazi ile 17 günlük çatışmayı bitirdik. Bugün burada toplanabiliyorsak öncelikle Hüseyin Kuş ve gazilerimizin, ardından tüm silah arkadaşlarımızın sayesindedir."

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, şehit Kuş'un mezarına karanfil bırakıldı, dua edildi.

Anma etkinliğine, şehidin silah arkadaşları, Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Tolgahan Şahin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Uğur Yaşa ile vatandaşlar katıldı.