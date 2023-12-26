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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Serinkan Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı

        Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 32 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın cenazesi, memleketi Denizli'nin Tavas ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:51 Güncelleme: 26.12.2023 - 14:51
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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Serinkan Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı
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        Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 32 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın cenazesi, memleketi Denizli'nin Tavas ilçesinde toprağa verildi.

        Şehidin 11. Komando Tugay Komutanlığındaki hastanenin morgundan alınan naaşı, Tavas ilçesi Yorga Mahallesi'ndeki ailesinin evine götürülerek helallik alındı.

        Şehidin babası Ali, annesi Rabia, eşi Çilem, ağabeyi Hüseyin ve kız kardeşi Büşra Serinkan, taziyeleri kabul etti.

        Şehidin cenazesi Çarşı Camisi'nde İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun kıldırdığı namazın ardından askerlerin omzunda top arabasına taşındı.

        Şehidin kız kardeşi Büşra Serinkan, ağabeyinin üniformasıyla törene katılırken, aile üyeleri de şehidin naaşına sarılarak gözyaşı döktü.

        Bu sırada vatandaşlar tekbir getirdi, "Vatan canım sana feda", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Şehidim sen hakkını helal eyle bize" sloganları attı.

        Kentte programları bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılarak aileye başsağlığı dilediği cenaze töreninde Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ile kent protokolü de hazır bulundu.

        Törenin ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Serinkan'ın cenazesi, ilçe mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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