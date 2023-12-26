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        Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Denizli'nin Honaz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 21:58 Güncelleme: 26.12.2023 - 22:02
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        Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Denizli'nin Honaz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Halil Kaygılı'nın (48) kullandığı 20 H 7767 plakalı traktör, Karateke Mahallesi Honaz Tüneli Ovacık bağlantı yolu yakınlarında refüje devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Traktörün altında kalan Kaygılı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaygılı'nın traktör altında sıkışan cesedi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ceset otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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