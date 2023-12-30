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        Denizli'de saman yüklü tırda 1900 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Denizli'nin Honaz ilçesinde saman yüklü bir tırda yapılan aramada 1900 paket kaçak sigara bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 11:13 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:04
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        Denizli'de saman yüklü tırda 1900 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Denizli'nin Honaz ilçesinde saman yüklü bir tırda yapılan aramada 1900 paket kaçak sigara bulundu.

        Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocabaş Mahallesi'nde R.V. (50) yönetimindeki 43 AAN 376 plakalı saman yüklü tırı durdurdu.

        Yapılan aramada tırın çeşitli bölümleriyle samanların arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 1900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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