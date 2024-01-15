Denizli'de evde çıkan yangında 79 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bir evden duman çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekibi, sobadan sıçrayan ateşin eşyaları tutuşturduğu evde dumandan etkilenen Nail Dinler'in (79) baygın vaziyette olduğunu tespit etti.

Ekiplerce evden çıkarılan Dinler, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.