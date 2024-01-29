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        Denizli'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 20:42 Güncelleme: 29.01.2024 - 21:04
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        Denizli'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        T.B. (23) yönetimindeki 16 ES 064 plakalı otomobil, Bakırlı Mahallesi Bakırlı Kavşağında yolun sağında ilerleyen Baki Kaçar'ın (57) kullandığı bisiklete, ardından park halindeki 20 ADE 969 plakalı otomobile çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Kaçar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaçar, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Otomobil sürücüsü T.B. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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