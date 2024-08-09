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        Denizli'de yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Denizli'nin Bozkurt ilçesinde karşı şeride geçen yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 12:14 Güncelleme: 09.08.2024 - 12:14
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        Denizli'de yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        Denizli'nin Bozkurt ilçesinde karşı şeride geçen yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        İzmir'den Kayseri yönüne giden Süha Turizm firmasına ait 38 YP 027 plakalı yolcu otobüsü, Tutluca Mahallesi yakınlarında karşı şeride geçerek Münür Acar (56) yönetimindeki 20 GC 237 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Otobüs şoförü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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