Denizli'de yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde karşı şeride geçen yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde karşı şeride geçen yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir'den Kayseri yönüne giden Süha Turizm firmasına ait 38 YP 027 plakalı yolcu otobüsü, Tutluca Mahallesi yakınlarında karşı şeride geçerek Münür Acar (56) yönetimindeki 20 GC 237 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Otobüs şoförü gözaltına alındı.
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