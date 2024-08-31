Kale'de belediyenin açtığı spor salonu hizmete girdi

Hayla, açılıştaki konuşmasında halkın talebi üzerine açtıkları spor merkeziyle gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı ve ilçe halkı için düzenli spor yapma imkanını sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Cevherpaşa Mahallesi'ndeki spor salonunun açılış töreni Kaymakam Ferhat Salih Ceylan ve Belediye Başkanı Erkan Hayla tarafından yapıldı.

Kale Belediyesi tarafından bir alışveriş merkezi içinde açılan spor salonu hizmete girdi.

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