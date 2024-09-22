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        Denizli'de kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 11:16 Güncelleme: 22.09.2024 - 11:19
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        Denizli'de kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kaçak ürün bulundurulduğu tespit edilen 3 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda 29 bin 860 sarma sigara, 11 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 40 litre etil alkol, 16 kilogram kıyılmış tütün, 3,5 litre alkollü içki, 2 elektrikli sigara sarma makinesi, 4 alkollü içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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