Narda "faydalı böcek" zirai ilacı azalttı, verimi artırdı

SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de nar yetiştiriciliğinde zararlı böceklerle mücadelede zirai ilaç yerine kullanılan faydalı böcek, zirai ilaç kullanımını azalttı. Maliyeti düşüren uygulama, verime olumlu yansıdı.

Türkiye'nin nar üretiminde önde gelen şehirleri arasında bulunan kentte, geçen yıl Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi ve üniversitenin teknoparkında biyolojik tarım alanında çalışmalar yürüten TriMail Biyolojik Tarım tarafından "Akıllı böcek, akıllı çiftçi" uygulaması hayata geçirildi.

Bu kapsamda nar üretiminin yoğun olarak gerçekleştirildiği Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'ndeki 50 dönümlük alanda ürünün verim ve kalitesini olumsuz etkileyen yaprak biti, beyaz sinek, unlu bit, harnup güvesi ve kırmızı örümcek gibi zararlı böceklere karşı ağaç dallarına 75 bin cryptolaemus montrouzieri ile 148 bin 500 leptomastix dactylopii türü faydalı böcek bırakıldı.

İlaç ve ilaçlama sonrası yıkama amaçlı kullanılan su miktarı azaldı, çiftçinin bu maliyetleri düştü. Ayrıca alanda geçen yıla göre verim yüzde 10 civarında artış sağlandı.