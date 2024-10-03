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        Çivril'de haber alınamayan Alzheimer hastasını arama çalışmaları sürüyor

        Denizli'nin Çivril ilçesinde, 7 gündür haber alınamayan 79 yaşındaki Alzheimer hastasını arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 22:05 Güncelleme: 03.10.2024 - 22:05
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        Çivril'de haber alınamayan Alzheimer hastasını arama çalışmaları sürüyor
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde, 7 gündür haber alınamayan 79 yaşındaki Alzheimer hastasını arama çalışmaları sürüyor.

        Akdağ Mahallesinde yaşayan Himmet Koçyiğit'ten haber alamayan yakınları jandarmaya başvurdu.

        Koçyiğit'in bulunması için çalışma başlatan jandarma, Koçyiğit'in son olarak Çivril Devlet Hastanesinde görüldüğünü belirledi.

        AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen, vatandaşların da destek verdiği çalışmalar esnasında, Koçyiğit’e ait olduğu değerlendirilen cekete ulaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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