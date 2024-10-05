Filipinler vatandaşı, Denizli'de Müslüman oldu

Çörekçi, mutlu ve duygusal bir ana şahitlik edildiğini belirterek, "Sevinç gözyaşları içinde kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Bethzaida Mojar Kondo, Beyza ismini aldı." dedi.

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