Denizli'de ADIM Üniversiteleri Rektörler ve 2. İdari Grup Toplantısı yapıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), ADIM Üniversiteleri Rektörler ve 2. İdari Grup Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programın açılışında konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, ADIM toplantılarında çeşitli üniversitelerin bilgi ve tecrübe paylaşımı yaptığını belirtti.

Kaçar, toplantıda 18 üniversiteden temsilci olduğunu ifade ederek, "Amacımız hakikatin ışığını yakalamak. Üniversitelerimizin daire başkanlıkları ve genel sekreterlik düzeyinde üniversite yönetiminin nasıl işlediği, yönetimin, idarenin gerek akademik süreçleri, gerek eğitim öğretim süreçlerini gerek toplumsal katkı süreçlerini nasıl yürüttüğü konusunda 18 üniversitenin temsilcilerinin kendi tecrübelerini, birikimlerini paylaşmaları önemli." dedi.