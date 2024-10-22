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        Denizli'de kaza yapan kardeşinin yanına gitmek isteyen sürücü kazada yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki otomobillere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 13:05 Güncelleme: 22.10.2024 - 13:05
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        Denizli'de kaza yapan kardeşinin yanına gitmek isteyen sürücü kazada yaralandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki otomobillere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        C.G. idaresindeki 31 ASA 65 plakalı hafif ticari araç, Fatih Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki otomobile vurdu. Bu otomobillerden biri de ilerleyip başka bir otomobile çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü C.G. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        C.G'nin, ilçede başka bir yerde hasarlı trafik kazasına karışan kardeşinin yanına gitmek üzere yolda olduğu öğrenildi.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, hafif ticari aracı park halindeki araçlara çarpması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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