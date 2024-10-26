AK Parti'li Zeybekci Baklan İlçe Kongresi'nde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Kürt kardeşlerim benim bu vatanımın evlatlarıdır. Ben neysem odur." dedi.

Baklan Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Baklan 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Zeybekci, bugüne kadar birçok başarılı projeye imza attıklarını, atmaya devam edeceklerini söyledi.

Zeybekci, AK Parti'nin yaptığı çalışmaları anlatarak, "Bu millet bize inandığı sürece bunların hepsini yaparız. Ama oynanan bir oyun var. Oyun değil, kurulan bir plan var. Bin yıldan beri devam eden bir savaş var. Haçlı Seferleri'yle başlayıp hiç kesintiye uğramayan ve değişmeyen bir plan var. Bir tek plan var ve bir tek hedef var. O da Türkiye, Anadolu. Diğerleri teferruattır. Bu aziz millet bir kere bile esir olmamıştır, kırılmıştır, dökülmüştür, milyonlarca şehit vermiştir ama bir kere bile egemenlerin egemenliği altına girmemiştir." diye konuştu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlara rahmet dileyen Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle son günlerde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin o açıklamaları... Sonuna kadar arkasındayız. Çünkü o Kandil'deki satılmışların nereye satılmış olduklarını çok iyi biliyoruz. Kürt kardeşlerim benim bu vatanımın evlatlarıdır. Ben neysem odur. Ama bir şekilde kandırılan bir bölüm var. Onlar da başka birileri tarafından kandırılıyor. Son bir defa onlara 'gelin bir olalım' deme imkanımız ve şansımız var. Çünkü Kandil'dekilerin nerelere kaçacağını ve ruhlarını neye sattıklarını çok iyi biliyoruz. Onları o inlerine mutlaka gömeceğiz. Ama bu arada pişman olup aldatılanlar varsa ki var, onların bir şekilde kucak açmaktır, başka hiçbir şey değildir. Yani millet için, vatan için, ülke için yapılan bir duyurudur, açıklamadır. "