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        Kale'de zeytin festivali düzenlenecek

        Denizli'nin Kale ilçesinde, yöredeki zeytin yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla 3 Kasım'da "Gölbaşı Karagöl Zeytin Kültür ve Sanat Festivali" gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 14:47 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:21
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        Kale'de zeytin festivali düzenlenecek
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        Denizli'nin Kale ilçesinde, yöredeki zeytin yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla 3 Kasım'da "Gölbaşı Karagöl Zeytin Kültür ve Sanat Festivali" gerçekleştirilecek.

        Bu yıl ikincisi organize edilen festival zeytin yarışması, konser ve gösteriler gibi farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

        Zeytin hasadının da yapılacağı festivalde 200'e yakın yetiştirici ürünlerini sergileyecek.

        Kale Tarım ve Orman Müdürü Fatih Muhammet Eren, AA muhabirine bu yıl rekoltenin iyi olduğunu söyledi.

        Kale Ziraat Odası Başkanı Emin Çakmakçı da zeytin yetiştiriciliğinin ilçe için önem taşıdığını ifade etti.

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