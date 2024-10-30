Kale'de zeytin festivali düzenlenecek

Denizli'nin Kale ilçesinde, yöredeki zeytin yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla 3 Kasım'da "Gölbaşı Karagöl Zeytin Kültür ve Sanat Festivali" gerçekleştirilecek.

Bu yıl ikincisi organize edilen festival zeytin yarışması, konser ve gösteriler gibi farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Zeytin hasadının da yapılacağı festivalde 200'e yakın yetiştirici ürünlerini sergileyecek.

Kale Tarım ve Orman Müdürü Fatih Muhammet Eren, AA muhabirine bu yıl rekoltenin iyi olduğunu söyledi.