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        Denizli'de yaşlı kadını yaklaşık 33 milyon lira dolandıran 19 kişi tutuklandı

        Denizli'de kendilerini savcı olarak tanıtarak telefonla aradıkları yaşlı kadını, bir yıllık süreçte çok sayıda mülkünü sattırarak yaklaşık 33 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanan 19 kişi cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 16:42 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:54
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        Denizli'de yaşlı kadını yaklaşık 33 milyon lira dolandıran 19 kişi tutuklandı
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        Denizli'de kendilerini savcı olarak tanıtarak telefonla aradıkları yaşlı kadını, bir yıllık süreçte çok sayıda mülkünü sattırarak yaklaşık 33 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanan 19 kişi cezaevine gönderildi.

        Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Merkezefendi ilçesinde yaşayan yaşlı bir kadının dolandırıldığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Yapılan araştırmada kadını arayan kişilerin, banka hesapları ve üzerine kayıtlı mülklerin terör örgütleri tarafından ele geçirildiği, bazılarının da ele geçirilmeye çalışılıp satılmak istendiği, paranın da terör örgütüne aktarılacağını söylediği belirlendi.

        Paranın devlet güvencesine alınması için üzerine kayıtlı mülkleri satmasını, paraları verilecek banka hesabı ya da gönderilecek sivil polislere vermesini isteyen şüphelilerin yalanına kanan kadının, yaklaşık 1 yıllık süreçte Muğla, Denizli, Antalya ve Burdur'da bulunan daire, apartman ve arsayı çok düşük fiyattan sattığı belirlendi.

        Kadının evinde bulunan altınlarla birlikte kendilerini polis olarak tanıtan kişiler ve banka hesaplarına aktardığı paranın 33 milyon lirayı bulduğu tespit edildi.

        - 6 ilde eş zamanlı operasyon

        Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerin Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Antalya, Yalova ve Adana’da olduğunu belirledi.

        30 Ekim'de 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 19 kişiyi gözaltına aldı.

        Denizli’ye getirilen şüphelilerin tamamı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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