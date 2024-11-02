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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili, "Bekleyin, çamaşırlar bir dökülsün ortaya. Hukukun temel ilkesidir, mahkemeye yansıyan bir mevzuyla ilgili kimsenin konuşmaması lazım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 16:03 Güncelleme: 02.11.2024 - 16:24
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli'de konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili, "Bekleyin, çamaşırlar bir dökülsün ortaya. Hukukun temel ilkesidir, mahkemeye yansıyan bir mevzuyla ilgili kimsenin konuşmaması lazım." dedi.

        AK Parti Çardak 8. Olağan İlçe Kongresi, Çardak Belediyesi Cihat Kora Konferans Salonu'nda yapıldı.

        Kongreye katılarak bir konuşma yapan Zeybekci, hizmet etmenin muhalefetin genetiğine aykırı olduğunu, onların hükmetmeye, emretmeye ve hakim olmaya geldiklerini iddia etti.

        Kendilerinin ise tam tersine hizmet etmeyi ve hizmetkar olmayı Allah'ın bir lütfu olarak gördüklerini söyleyen Zeybekci, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

        Zeybekci, şunları söyledi:

        "Niye ciyak ciyak bağırıyorsunuz? Bekleyin, çamaşırlar bir dökülsün ortaya. Hukukun temel ilkesidir, mahkemeye yansıyan bir mevzuyla ilgili kimsenin konuşmaması lazım. Kimsenin bir kelime dahi etmemesi lazım. Bırak cumhuriyetin savcıları ve hakimleri her şey ne varsa bir ortaya döksünler, her şeyi bir anlatsınlar. Niye gürültü yapıp da ortaya toz duman katıyorsunuz? Örtmeye çalışıyorsunuz. Hukuka güven, adalete güven, o herkese lazım. Bütün siyasi mülahazalardan, sözlerden arındırılmış bir şekilde eğer varsa bir şeyi cezasını çekecek. Göreceksiniz neler dökülecek oradan? Neler çıkacak?"

        Ortadoğu'da bir oyunun oynandığını, bunun tek hedefinin de Türkiye olduğunu savunan Zeybekci, bu oyunu oynayanların maşalarının da Kandil'de olduğunu söyledi.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uzattığı el ve yaptığı açıklamayı çok anlamlı bulduğunu, bunu açılan son kapı olarak gördüğünü dile getiren Zeybekci, "O kapıdan gelecekler varsa eyvallah. Devletimizin o muhteşem gücü ve iradesiyle eğer teslim olacaklarsa tabii ki TBMM'nin iradesi ne derse odur. Onun için de bunu bir fırsat olarak görüyorum. Devlet Bahçeli'nin attığı adımı akıllı bir adım olarak görüyoruz. Net olarak onu da söyleyeyim." değerlendirmesinde bulundu.

        Mevcut AK Parti Çardak İlçe Başkanı Özgür Aksöğüt'ün tek aday olduğu kongreye Denizli milletvekilleri Nilgün Ök ve Cahit Özkan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve partililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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