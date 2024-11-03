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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 13:55 Güncelleme: 03.11.2024 - 13:55
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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Denizli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 9 bin 781 uyuşturucu hap, 2 kilo 968 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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