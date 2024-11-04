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        Kale'de tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Denizli'nin Kale ilçesinde tefecilik suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 13:09 Güncelleme: 04.11.2024 - 13:09
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        Kale'de tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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        Denizli'nin Kale ilçesinde tefecilik suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, tefecilik yaptığı belirlenen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

        Gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramada 43 senet, 21 banka dekontu ile 1 çek ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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