Kale'de tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramada 43 senet, 21 banka dekontu ile 1 çek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, tefecilik yaptığı belirlenen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

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