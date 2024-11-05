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        Denizli'de aranan 83 yaşındaki kişi tarlada bulundu

        Denizli'nin Çivril ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 83 yaşındaki kişi, köy yakınındaki tarlada arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 09:30 Güncelleme: 05.11.2024 - 09:30
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        Denizli'de aranan 83 yaşındaki kişi tarlada bulundu
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 83 yaşındaki kişi, köy yakınındaki tarlada arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

        Çıtak Mahallesi'nde yaşayan 83 yaşındaki Hilmi Dağ'dan dün sabah saatlerinde haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AKUT, AFAD ve Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekipleri sevk edildi.

        Dağ'ı bulmak için dün köy ve çevresinde arama çalışması başlatıldı.

        Köyün yakınındaki bir tarlada ekipler tarafından bulunan Dağ, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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