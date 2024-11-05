Denizli'de aranan 83 yaşındaki kişi tarlada bulundu

Köyün yakınındaki bir tarlada ekipler tarafından bulunan Dağ, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dağ'ı bulmak için dün köy ve çevresinde arama çalışması başlatıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 83 yaşındaki kişi, köy yakınındaki tarlada arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

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