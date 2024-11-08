Türk Yıldızları ekibi, Pamukkale Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi Türk Yıldızları, Pamukkale Üniversitesi'ndeki söyleşi ve imza günü etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversite yerleşkesindeki Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türk Yıldızları Söyleşi ve İmza Günü" etkinliğine çok sayıda öğrenci katıldı.

Türkiye'nin uzay çalışmaları ve Türk Yıldızları ekibi hakkında sunumların yapıldığı etkinlikte akrobasi timi üyesi pilot binbaşılar Kürşat Kömür ve Mehmet Balta, bilgi ve deneyimlerini anlattığı öğrencilerin sorularını da yanıtladı.