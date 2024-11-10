Büyük Önder Atatürk, Kale'de anıldı

Anma programı, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti. Günün önemine ilişkin konuşmadan sonra öğrenciler tarafından hazırlanan "10 Kasım" konulu gösteriler sunuldu.

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