Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı cezaevine gönderildi.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı cezaevine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Acıpayam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Takip edilen araca düzenlenen operasyonda 59 gram esrar geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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