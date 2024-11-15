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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:23 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:23
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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı cezaevine gönderildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Acıpayam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Takip edilen araca düzenlenen operasyonda 59 gram esrar geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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