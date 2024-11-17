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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 20:11 Güncelleme: 17.11.2024 - 20:11
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:PamukkaleÜniversitesi

        Hakemler: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Cooper 15, Tyler Cook 13, Lomazs 16, McLemore 2, İsmail Karabilen, Arca Tüloğlu 13, Berke Aygündüz 4, Shittu 1, Bleijenbergh 10,

        Bursaspor Yörsan: Brown 12, Michineau 14, Grantham 5, Sharma 2, Sarper David Mutaf 11, Pipes 15, Ömer Utku Al 6, Gavrilovic 18, Berkay Candan 5,

        1. Periyot: 13-18

        Devre: 36-36

        3. Periyot: 53-64

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        DENİZLİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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