Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:PamukkaleÜniversitesi
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Batuhan Söylemezoğlu
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Cooper 15, Tyler Cook 13, Lomazs 16, McLemore 2, İsmail Karabilen, Arca Tüloğlu 13, Berke Aygündüz 4, Shittu 1, Bleijenbergh 10,
Bursaspor Yörsan: Brown 12, Michineau 14, Grantham 5, Sharma 2, Sarper David Mutaf 11, Pipes 15, Ömer Utku Al 6, Gavrilovic 18, Berkay Candan 5,
1. Periyot: 13-18
Devre: 36-36
3. Periyot: 53-64
DENİZLİ
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