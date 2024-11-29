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        Denizli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Denizli'de masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 13:52 Güncelleme: 29.11.2024 - 13:52
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        Denizli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Denizli'de masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahlak Büro Amirliği ekipleri il merkezinde faaliyet gösteren 5 masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenledi.

        Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, 13 mağdur kadın kurtarıldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temini" suçundan tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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