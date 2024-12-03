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        Denizli'de yolcu otobüsünün tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 20 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 08:16 Güncelleme: 03.12.2024 - 08:58
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        Denizli'de yolcu otobüsünün tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 20 kişi yaralandı.

        Aydın'ın Didim ilçesinden Antalya'nın Alanya ilçesine yolcu taşıyan Ahmet Gürpınar (60) yönetimindeki 07 ABL 737 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, İzmir-Denizli kara yolu Duacılı Mahallesi geçişinde akaryakıt istasyonundan çıkan İsmail Tokcan'ın (36) kullandığı 15 AAY 875 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Otobüsteki yolculardan Bulgaristan uyruklu Gulshen Kadirsancı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılan 20 yaralıdan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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